Il segreto trame settimanali dal 3 al 7 luglio 2017

Il segreto: anticipazioni settimanali dal 3 al 7 luglio 2017.

Atilano viene arrestato e il piccolo Marcos rimane con Sol e Lucas. Nicolas confida a Hernando i suoi dubbi sulla scomparsa di Mariana. I

l giudice predispone la confisca di tutti i beni dei Santacruz. Gli autisti del portavalori rapinato vengono trovati morti. Severo è preoccupato perché non può evitare l’embargo. Mencia si presenta a casa dei Santacruz. Francisca si finge malata con Fe per non destare sospetti.

Ramiro è pronto ad arruolarsi nuovamente nell’esercito. Garrigues ed Eulalia consentono a Francisca di girare per la villa ma sotto sorveglianza. In cambio della sua libertà dovrà firmare dei documenti. Ramiro sta per partire per la guerra ed Emilia si sente responsabile.

Hernando propone a Severo di porre fine alle loro divergenze. Hernando offre il suo aiuto a Santacruz, mentre Raimundo con il permesso di Garrigues va a trovare Francisca per assicurarsi che vada tutto bene.

Matias convince i fratelli a raccontargli la verità. Don Anselmo celebra il matrimonio di Carmelo e Mencia, mentre Nicolas decide di lasciarsi il passato alle spalle. Eulalia vuole lasciare il Paese.