Una vita anticipazioni tv dal 16 al 21 luglio 2017.

Cayetana confessa a Fabiana di provare per Teresa un affetto che non sa spiegare. Mauro pianifica le sue nozze con Humildad. Rosina propone a Fabiana e Martin di trasferirsi da lei. Susana riceve la visita del nipote Liberto, arrivato ad Acacias per completare gli studi universitari. Mauro torna dal viaggio di nozze e incrocia Teresa per la prima volta dal giorno del matrimonio.

Felipe deve incontrare l’accusatore di Ramon. Ma sospetta che si tratti di un prestanome di Clemente Heredia. Notando la freddezza di Mauro, Humildad lo autorizza a frequentare altre donne. Lui però rifiuta sdegnato. Servante organizza una cena romantica in pasticceria per Paciencia. All’inaugurazione della scuola Carlota del la Serna, Teresa è al posto d’onore accanto a Cayetana.

Tra le autorità presenti spicca il duca di Somoza. Felipe e l’avvocato Revilla discutono sulla validità del contratto stipulato fra Ramon e la Granai di Spagna. Inoltre c’è una testimone oculare, Julia presunta segretaria della Granai.

Leonor cerca di incoraggiare Pablo a perseguire il suo sogno di diventare un fantino usando il denaro di famiglia. Ma lui è reticente.