Galaxy Note 8 le ultime news sulle caratteristiche

Un altro giorno, un’altra news legata al mondo del nuovo Galaxy Note 8. Con il passare del tempo dall’inevitabile annuncio dell’ultimo phablet della Samsung, arriva una nuova notizia che ci offre ulteriori indizi per quanto riguarda il design complessivo del telefono, il posizionamento dei pulsanti, il cluster della fotocamera e il display curvo.

Si tratta di un disegno schematico fatto al computer e che naturalmente al primo impatto non è così bello come altri render visti in rete, il disegno è molto in linea con le notizie e i resoconti precedenti, mostrando la disposizione, già familiare, dei pulsanti sui lati del dispositivo insieme alla lunga custodia della telecamera rettangolare che prevede di tenere una coppia di lenti e il flash LED.

La parte anteriore del dispositivo potrebbe apparire preoccupante in un primo momento, in quanto il display curvo sembra essere circondato, su tutti i lati, da una sorta di “lunetta”. Tutto quello che abbiamo visto del telefono finora indica un display frontale simile a quello della Galaxy S8, ma questo disegno (sempre se corrisponde a realtà) mostra il dispositivo come appare in un layout CAD. Tali schemi tendono a sottolineare i bordi e gli angoli in un modo che li rende molto, molto più grandi e più piatti di quanto non lo siano. Così non c’è bisogno di temere l’assenza del “Infinity Display” molto diffuso di Samsung con questo nuovo phablet.

Supponendo che Samsung non modifichi il suo progetto di ufficializzazione, probabilmente vedremo il lancio del Galaxy Note 8 tra metà agosto e settembre.

FONTE: BGR.COM