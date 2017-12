Una vita trame dal 2 al 5 gennaio 2018

Inizia il nuovo anno e con esso continuano le storie di Acacias e dei personaggi che ne fanno parte nella soap Una vita. Il nuovo anno inizierà sicuramente con qualche colpo di scena. Molti saranno incuriositi dalla situazione che sta affrontando Cayetana. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda alle ore 13:40 al posto di Beautiful sempre su Canale 5.

Anticipazioni settimanali Una vita dal 2 al 5 gennaio 2018

Il commissario Del Valle scopre che Cayetana è fuggita dal convento. Celia vede Felipe e Huertas baciarsi. Teresa e Fabiana trovano Cayetana al cimitero, mentre piange davanti alla tomba di Carlota. Mauro, che le ha seguite con le guardie, impedisce loro di avvicinarsi.

Celia è costretta a confessare a Trini che Felipe la tradisce con Huertas. Guadalupe confessa a Paciencia di voler lasciare Acacias. Mauro ordina di portare Cayetana in ospedale dove viene sedata. Al suo risveglio la donna da segni di squilibrio. Celia dice a Trini che non vuole rendere pubblica l’infedeltà di Felipe, convinta che gli passerà l’infatuazione per Huertas.

Ma Trini non approva la sua decisione. Guadalupe cerca di rappacificarsi con il figlio. Ursula irrompe in una riunione del Patronato, e sembra voler contestare Teresa. Quest’ultima chiede una perizia psichiatrica per salvare Cayetana dall’esecuzione. Trini cerca di aiutare Celia a salvare il suo matrimonio. Guadalupe si reca in ospedale da Cayetana. Quest’ultima nel suo delirio, le racconta che Manuela e German non sono mai arrivati a Cuba.

Ce la farà Teresa ad aiutare Cayetana e a farla uscire da questo guaio? Oppure la donna dovrà andare incontro alla sua sorte seppur triste? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni che sicuramente saranno ricche di colpi di scena che da sempre contraddistinguono la soap da sempre.

Una vita insieme a Il segreto sono le uniche soap che non sono andate in vacanza ma hanno saltato solo i giorni festivi.