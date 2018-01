Una vita trame settimanali dal 22 al 26 gennaio 2018

La soap iberica Una vita si arricchisce di nuove ed avvincenti avventure. Ad Acacias, stanno cambiando un po’ di cose e di relazioni che renderanno la vita di alcuni personaggi più ” movimentata”. Scopriamo insieme che cosa accadrà questa settimana.

Trame settimanali Una vita dal 22 al 26 gennaio 2018

Celia sorprende Felipe e Huertas a letto insieme e fa una scenata. Felipe non si mostra affatto pentito e e anzi umilia la moglie sostenendo che ha dovuto trovarsi un’amante per colpa sua. Cayetana tenta di tagliarsi le vene per fortuna Teresa riesce a fermarla.

Il giudice ammette la testimonianza di Beltran contro Pablo, che rischia l’ergastolo o addirittura la pena di morte. Mauro ottiene il trasferimento a Santander. Ad Acacias arrivano alcuni personaggi misteriosi che sembrano molto interessati al nuovo arrivato, il colonnello Valverde.

Cayetana rimprovera Teresa per averle mentito. Fabiana capisce che la giovane non ricorda nemmeno di essere sua figlia. Celia rassegnata racconta a Trini del litigio con Felipe. Essendo molto innamorata la poveretta ha accettato il fatto che suo marito abbia un’amante.

Simon si presenta a casa di Valverde per candidarsi come maggiordomo. Ursula salda il suo debito con Beltran che le garantisce che continuerà a mentire ai danni di Pablo. Il preventivo che Teresa e Fernando sottopongono al Patronato viene respinto per colpa di Ursula, che annuncia che raccoglierà più fondi per i lavori di ampliamento ma in cambio vuole presiedere il Patronato.

Leonor e Pablo hanno ormai perso le speranze di poter tornare a vivere insieme. Mauro li vede, si commuove e propone ai due di fuggire. Per iniziativa di Susana, Cayetana invita le signore a cena. All’inizio sembra andare tutto bene, ma alla fine capiscono tutte che la donna ha perso completamente la ragione. Martin rimprovera Servante per avere rubato le maracas del colonnello Valverde.

Questo è ciò che accadrà in questa settimana ad Una vita.