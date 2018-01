Terremoto in casa Uomini e Donne? Ecco cosa potrebbe succedere

Terremoto in casa Uomini e Donne dove queste ultime notizie stanno facendo tremare il trono over: secondo indiscrezioni delle ultime ore due personaggi del trono over, davvero molto amati da migliaia di fan, pare abbiano una relazione in gran segreto.

Tante voci infatti si stanno facendo strada sul web, voci secondo cui l’opinionista Tina Cipollari ed il famoso Giorgio Manetti si stiano vedendo al di fuori del programma ed ovviamente in gran segreto.

Già alcuni mesi fa si parlò di questa presunta “amicizia particolare” tra i due personaggi ma da sempre si è tenuto a sottolineare il fatto che si trattava solamente di un interesse con fini amichevoli: tantissime volte anche la dama torinese Gemma Galgani aveva accusato Tina di essere gelosa di Giorgio e di chiunque si avvicinava a lui, ma Tina aveva sempre negato tutte le affermazioni, bollandole come false.

Questa volta il “diavoletto” sembra essersi mezzo di mezzo, le insistenti voci che si susseguono in rete fanno intendere che i due, Tina e Giorgio ,pare si stiano incontrando precisamente a Viterbo, città d’origine della Cipollari, tali incontri sembra si siano intensificati dopo la recente separazione di quest’ultima.

La certezza che questi incontri abbiano come protagonista una passione tra i due, ovviamente non è cosa appurata, si tratta infatti solo di “voci di corridoio” e “spifferi” ai quali per ora non hanno fatto seguito le cosiddette “prove”, ma questi incontri fanno certamente pensare a due importanti fattori: primo i due si frequentino al di fuori, secondo il fatto che avvenga tutto di nascosto?

Vedremo se ci sarà in futuro riscontro a queste voci con reali notizie o conferme da parte dei due.