Una vita trame settimanali dal 4 al 10 novembre 2017

Una vita anticipazioni settimanali dal 4 al 10 novembre 2017.

Felipe e Juliana salvano Mauro dalla cattura. Rosina regala a Leonor e Pablo una giornata alle terme per passare il compleanno con Liberto. Lolita nel frattempo intima a Huertas di porre fine alla tresca con Felipe e Teres. Mauro viene arrestato. Teresa cerca di scappare dalla casa di Cayetana, ma quest’ultima la lega al letto con l’aiuto di Fabiana.

Lolita rivela a Felipe di essere al corrente della sua storia con Huertas. Ma l’avvocato le promette che non tradirà mai la moglie. Rosina vorrebbe festeggiare il compleanno da sala con Liberto ma non sa che Trini ha organizzato per lei una festa a cui ha invitato molte persone. Enriqueta prega Casilda di perdonare Martin. Servante interroga le domestiche circa la scomparsa del suo strumento musicale.

Mauro fugge dal commissariato e si rifugia dagli Alvarez-Hermoso. Fabiana avverte Cayetana che Teresa potrebbe essere a conoscenza del legame che le unisce. Mentre Rosina si addormenta nel letto abbracciato a Liberto i vicini entrano per farle una sorpresa di compleanno. Le domestiche si rendono conto che Servante sta cercando di manipolarle. Cayetana va a pregare davanti alla chiesa.

Mauro armato di pistola costringe Cayetana e Fabiana a salire in casa e condurlo in camera di Teresa, che intanto sta avendo una crisi di nervi. La maestra racconta a Mauro di aver visto camminare Humildad ma lui non le crede.