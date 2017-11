Un posto al sole trame dal 6 al 10 novembre 2017

Un posto al sole trame settimanali dal 6 al 10 novembre 2017.

Il messaggio di Asia causa una crisi tra Patrizio e Rossella, proprio alla vigilia dell’esame di quest’ultima. Filippo affronta Marina per comunicarle che vorrebbe abbandonare i cantieri. Mariella è sempre più insofferente nei confronti di Guido. Mentre Rossella è distrutta per il tradimento di Patrizio, Asia torna alla riscossa con il ragazzo.

Nel frattempo Filippo intende dare una svolta alla sua vita. Elena parla a Marina della nuova casa. Guido riceve una notizia inaspettata. Presa dall’entusiasmo per l’imminente messa in onda di Chef Parade, Patrizio non da’ molto peso alla rottura con Rossella. Intanto per Viola sembra arrivato il momento di diventare mamma.

Franco chiede ad Angela di stabilire un giorno in cui poter vedere Bianca. Elena e Roberto trascorrono un’inaspettata e piacevole serata. Mentre per Viola si avvicina il momento del parto, Eugenio ingaggia una lotta contro il tempo per assistere alla nascita di suo figlio. Franco si incontra con alcuni ragazzi della palestra.

Patrizio in procinto di andare a cena con Rossella si trova a rifiutare un’uscita con Asia. Filippo non riesce più a sopportare di essere coinvolto nelle tensioni tra Marina e il padre. Renato ignora il codice stradale e fa salire Bianca in auto senza il seggiolino.