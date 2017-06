Uomini e Donne Beatrice e Ludovica Valli sono felici e innamorate

By Angela Sorrentino

Questa edizione di Uomini e Donne è giunta al termine ormai già da diversi giorni, eppure l’attenzione verso i suoi protagonisti più amati non accenna a diminuire, siano questi del recente passato che delle edizioni ormai storiche.

Mentre impazza la polemica su Claudio Sona, primo tronista gay che ha già masso fine alla sua storia con Mario Serpa ma è accusato dal suo ex di non aver mai cercato il vero amore in trasmissione perchè già impegnato con lui all’esterno, ben altra sorte è toccata a Marco Fantini e Beatrice Valli, che invece è innamoratissima e soprattutto felicissima prossima neo mamma.

Tra circa un paio di settimane, l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, e Beatrice , ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, diventeranno genitori della piccola Bianca.

Intervistata dal settimanale Top, Beatrice ha commentato queste ultime settimane di gravidanza.

Beatrice è già madre di Alessandro, nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi. La futura mamma ha coinvolto il suo primogenito in tutte le attività riguardanti la gravidanza per prepararlo alla vita da fratello maggiore: “Ovviamente ogni volta che faccio una visita o abbiamo delle ecografie lo rendiamo sempre partecipe, ma questo sin da subito, per fargli capire piano pianino che non ci sarà solo lui, ma che tra poco dovrà assaporare la vita anche con una nuova arrivata”.

L’ex corteggiatrice ha inoltre svelato un desiderio che, almeno per quanto riguarda questa gravidanza, non si realizzerà ossia quello di sposarsi incinta: “Mi sarebbe piaciuto sposarmi incinta, ma la proposta non è arrivata. Quindi mi accontento così, anche perché ora ci lega una persona ancora più speciale di un semplice contratto”.

Ma in amore è stata fortuna anche sua sorella, Ludovica, modella e fashion blogger, che ha chiuso definitivamente la storia con il bel Fabio Ferrara, scelto proprio a Uomini e Donne, ma con il quale i problemi erano emersi sin da subito, come era parso evidente anche durante la loro partecipazione, la scorsa estate, a Temptation Island.

Ludovica è ora al centro della cronaca rosa per la love story con Antonio Mirante. L’ex tronista del people show di Canale 5 aveva iniziato a frequentare il portiere del Bologna alcuni mesi dopo l’interruzione del rapporto con Fabio, ma solo ora si ha la conferma che la loro è una storia bella e a quanto pare anche importante.

A confermare l’indiscrezione che circola ormia da mesi, in mancanza di una conferma dei diretti interessati, una foto pubblicata nei giorni scorsi sulle Stories di Instagram. Nello scatto la giovane è ritratta in atteggiamenti affettuosi con il portiere del Bologna: secondo quanto riferito dal Vicolo delle News la Valli avrebbe trascorso una breve vacanza con il calciatore in un villaggio vacanze.

Resta da capire perché i due abbiano deciso di nascondersi e non di gridare ai quattro venti il loro amore: forse lui non vuole che l’amore con una tronista di Uomini e Donne lo porti a essere più sui giornali di gossip che non sulla Gazzetta dello Sport?