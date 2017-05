Uomini e Donne perché Gemma e Tina litigano incessantemente

Mancano una manciata di giorni alla conclusione di questa edizione di Uomini e Donne, e le ultime puntate sono già state registrate: come resisteremo tutta l’estate senza gli amatissimi protagonisti dello show che da anni ormai si propone come scopo quello di aiutare uomini e donne di tutte le età a trovare l’anima gemella?

Mentre si vocifera di puntate speciali e di appuntamenti serali, e sul web impazzano i pronostici su quali saranno i protagonisti dei prossimi troni, possiamo “consolarci” scoprendo qual è il vero motivo per cui Gemma Galgani, chiacchieratissima protagonista del trono over, e Tina Cipollari, storica opinionista del programma, si “odiano” così tanto e non perdono nessuna occasione per attaccarsi veemente.

Il “mistero” è stato svelato durante l’ultima registrazione, proprio dalla Vamp Tina che ha spiegato perché ce l’ha così tanto con colei che ormai considera una sua acerrima nemica.

La Cipollari, nello specifico, ha dichiarato che quando due anni fa Gemma ha avuto una relazione con Giorgio Manetti, entrava sempre felicissima nello studio di Uomini e Donne e dalla sua bocca uscivano solo parole meravigliose per Giorgio e lo descriveva come un principe.

Eppure un giorno Gemma ha deciso di troncare la relazione con il fiorentino ed ha iniziato a descriverlo come un mostro: la vamp si chiede quindi com’è possibile che prima ha descritto Giorgio come una persona meravigliosa e subito dopo l’ha fatto diventare un mostro.

Da lì sono iniziati tutti i diverbi tra le due: il cambiamento repentino, dunque, della dama non ha mai convinto Tina, convinta che Gemma abbia finto e continui a fingere.

Nel corso di tutta la registrazione Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno poi accusato la donna di falsità in quanto, non capiscono come mai mentre con Giorgio era insoddisfatta per la mancanza pubblica di amore, con Marco sembra quasi accettarlo.

Ricordiamo che Gemma da qualche settimana Gemma frequenta Marco Firpo, che però ha candidamente ammesso di non amarla.

Per Tina quindi i due stanno solo recitando per passare l’estate sulle copertine dei giornali. Dello stesso avviso è sembrato essere anche Michele D’Ambra che ha accusato la coppia di stare recitando una parte.