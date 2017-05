Uomini e Donne trono over: quasi rissa tra Gianni e Nino

Nella puntata di ieri 22 maggio, a Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra l’opinionista Gianni Sperti e il cavaliere Nino Castanotto.

Ciò è scaturito dopo che Nino ha dichiarato di voler lasciare la trasmissione: a questo punto Sperti è andato su tutte le furie ed ha cominciato ad inveirgli contro.

La decisione di Nino è scattata perché ha conosciuto una donna all’esterno degli schermi televisivi e per cui ha deciso di lasciare Uomini e Donne.

Gianni non ce l’ha fatta e ha mostrato rabbia verso la decisione di Nino: lo ha accusato di essere sempre stato falso e di aver finto interesse per le dame in studio. La frecciatina era rivolta in particolar modo ad Anna Tedesco.

La Tedesco, che è la ex di Nino, ha confermato le parole di Gianni. A questo punto è intervenuta anche la De Filippi che ha raccontato alcuni rumors che sono arrivati alle orecchie di Roberta, la compagna di Manetti, che facevano intendere esplicitamente ad un rapporto consumato tra Anna e Giorgio. Da lì le cose sono degenerate: Manetti ha esposto le sue ragioni mentre Nino si è messo faccia a faccia con Gianni esclamando “Sei un buffone”.