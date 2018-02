Uomini e Donne trono over: Tina sta flirtando con Giorgio?

A Uomini e Donne non si può dire che ci si annoia: infatti finito con un argomento ecco che ne parte subito un altro. Il trono che sta facendo più successo a livello di ascolti è quello over che riesce sempre a incuriosire i telespettatori soprattutto con la storia infinita e tormentata di Giorgio Manetti e Gemma Galgani.

trono over: Tina sta flirtando con Giorgio?

Iniziata come un fulmine a ciel sereno è proseguita con molti alti e pochi bassi fino ad arrivare alla rottura. Sembra che Gemma voleva di più e Giorgio non si sentiva pronto per legarsi così a una donna: il cavaliere, soprannominato il Gabbiano, infatti è considerato un animo libero e difficilmente si farebbe condizionare da una donna. La coppia ha fatto emozionare i telespettatori anche quando è finita la loro storia perché in realtà c’è sempre stato qualcosa che legava i due. Anche se si sono lasciati però continuano a far parlare di sé e non solo loro: anche la diatriba tra Gemma e l’opinionista Tina Cipollari tiene incollati allo schermo della tv.

Sul settimanale Spy c’è un articolo che parla proprio di questo. Dopo il litigio tra Gemma e Tina che l’accusa di essere falsa, la dama confessa alla rivista: “Non ho paura, ma chiedo il rispetto”. E ora c’è uno scoop che potrebbe rivoluzionare il programma: secondo alcune indiscrezioni sembra che Tina stia flirtando con Giorgio. Gemma non riesce a rinunciare a Giorgio e questa notizia potrebbe creare un bel po’ di problemi. E così mentre Tina accusa Gemma di essere falsa perché professa di amare Giorgio ma sta anche frequentando altri uomini che fanno parte del trono, dietro le quinte si stanno creando della storie davvero da fantascienza.

Tina Cipollari e Giorgio Manetti si starebbero infatti frequentando: c’è addirittura chi ha affermato che ci sia stato un incontro tra i due a Firenze dove la Cipollari per non farsi riconoscere è andata incappucciata. Ma a i fan non sfugge niente e l’avrebbero riconosciuta. E qui rimane il punto interrogativo.