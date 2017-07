Uomini e Donne trono over: tutte le novità

Come ogni anno la trasmissione Uomini e Donne viene rinnovato, sia per quanto riguarda i personaggi che lo popolano sia per nuove disposizioni in merito a essi.

Ancora non sappiamo i nomi di chi parteciperà al programma: per quello dovremo attendere la fine dell’estate.

Le novità riguardano sia il trono over che quello classico anche se il primo verrà rinnovato molto di più. Non si sa ancor se ci sarà di nuovo Gemma Galgani e Giorgio Manetti, due dei protagonisti più popolari del programma che ci hanno entusiasmato con la loro storia tormentata.

Ovviamente anche Marco Firpo è in bilico visto che sta con la Galgani e tutt’ora si stanno godendo le vacanze insieme.

Giorgio Manetti è in forse perché, secondo alcune indiscrezioni, l’uomo avrebbe a che fare con un libro autobiografico che dovrebbe essere pubblicato a breve.

Un altro personaggio che non si sa se vedremo o meno è Sossio Aruta, che ha postato sul social la sua indecisione se ritornare o meno a Uomini o Donne. Per il resto dovremo attendere fine agosto, data in cui verranno registrate le prime puntate del programma.