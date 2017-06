Vasco Rossi, persino una app per guidare i fan al concertone

Sul palco del concerto che entrerà nella storia della musica a livello mondiale per i suoi record, nelle scorse ore è già apparso il rocker di Zocca per le prime prove insieme alla band: inutile dire che i fans presenti nelle vicinanze sono letteralmente impazziti ascoltando la loro icona del rock italiano.

Rossi, dopo le prove ufficiose a Castellaneta, arriva con la band al completo a Modena e fa le prime prove davanti ad alcuni modenesi, increduli nel vedere apparire proprio il rocker di Zocca. Vasco per celebrare i suoi quarant’anni di carriera proporrà altrettanti pezzi estratti dalla sua innumerevole discografia: spazio, dunque, ai grandi classici del passato, quelli dei tempi d’oro ma anche a successi molto più recenti.

Intanto, in attesa proprio del maxi concerto al Modena Park del 1 luglio, si continuano a rafforzare le misure di sicurezza, per garantire al pubblico che si tratterà di un grandissimo spettacolo senza nessun paura e nulla da temere, visti anche i tempi che corrono, dove la cautela non è mai troppa.

Ma in queste ore è stata rilasciata, per i più “smanettoni”, anche ‘Modena Park’, la app ufficiale del concertone del primo luglio. E’ disponibile da queste ore su App Store Apple e su Google Play. La app si apre su un conto alla rovescia dei giorni, ore e minuti che separano la ‘combricola del blasco’ al grande evento.

L’app, pensata per accompagnare il pubblico all’interno di tutti gli eventi e le iniziative legate al concerto, oltre alla possibilità di inviare il proprio selfie a Vasco, offre la possibilità di pubblicare le proprie foto su Facebook e navigare sulla mappa di Modena Park, ed inoltre per i partecipanti al concerto è prevista una sorpresa.

C’è anche la mappa per muoversi in libertà all’interno di Modena Park, individuare i servizi disponibili e il parcheggio più vicino per arrivare in orario. Inoltre, una sezione Info Utili, per tutto quello che serve sapere; la sezione Profilo, così che in ogni momento il fan modifichi i propri dati, e Shop.