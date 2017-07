By Angela Sorrentino

Vasco Rossi web in rivolta per le interruzioni di Paolo Bonolis

Come ampiamente previsto il concerto di Vasco Rossi al Modena Park è stato un successo clamoroso, di pubblico e di critica. Quarant’anni di carriera di un mostro sacro della musica italiana sono stati consacrati in un live mozzafiato, con 220 mila fans assiepati sotto al palco, e molti di più dinanzi al televisore, per guardare la diretta trasmessa dalla Rai.

E se nessuno ha potuto eccepire nulla sullo spettacolo messo in scena dal rocker, veementi critiche sono piovute proprio sulla Rai, e in special modo su Paolo Bonolis, che non si è abbassato al ruolo di semplice cronista: il conduttore ha tentato di lasciare un segno ma le sue interviste hanno causato dissapori e sarcasmo sui social e soprattutto su Twitter.

Da una parte musica e canzoni che sono storia collettiva e memoria condivisa, dall’altra interviste che nulla hanno a che vedere con l’adrenalina da stadio, a partire da quella proprio con Vasco, animale da concerto che dà il suo meglio quando canta, non quando parla.

“Peccato che più che la voce di Vasco bisogna ascoltare quella di Bonolis”, “Voglio trovare un senso a questa conduzione perché questa conduzione un senso non ce l’ha”, sono solo alcuni dei parer piovuti a valanga sui social nel corso della serata.

Interviste, retroscena ed aneddoti sulla vita del cantante ‘Re’ del Rock hanno più volte distratto i più appassionati da un’imperdibile serata evento, uniti sui vari social network contro il conduttore Mediaset, obbligato a seguire le direttive della rete.

E alla fine, a rispondere alle critiche, a cercare di calmare i telespettatori c’ha pensato l’agente del conduttore, Lucio Presta: “Modena Park è un evento che non può essere trasmesso integrale, ma commentato – fa sapere in un tweet – Non tutte le canzoni possono essere ascoltate”.

E già Bonolis aveva chiarito, ad onor del vero: “Rai1 fa servizio pubblico raccontando una pagina evento di uno dei tanti romanzi di formazione della cultura italiana: stavolta si declinerà nelle tre ore e 40 del concerto di Vasco. Non lo seguiremo integralmente, chi vuole ascoltare tutte le canzoni deve andare al cinema”.