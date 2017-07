Emily Ratajkowski, la super modella discriminata per il suo seno

Tra le comuni mortali che sognano un corpo da sogno ed un seno prosperoso, il suo sfogo non sarà troppo condiviso, ma evidentemente per la bellissima modella il suo è un problema serio, capace di condizionarle la vita e la carriera, quindi ha voluto condividerlo col mondo e con i suoi fans.

Emily Ratajkowski, supermodella americana, ha spiegato al mensile Harper’s Bazaar Australia di aver perso delle occasioni di lavoro per via del suo seno prosperoso, ed è anche per questo che è molto attiva nella lotta per il riconoscimento e la tutela di tutti i diritti femminili.

La sua personale battaglia, racconta, è quella di essere stigmatizzata come troppo sexy: “Continua a capitarmi questa cosa, ma è veramente anti-femminista che le persone non vogliano lavorare con me perché ho il seno troppo grande”. “Che c’è di male nelle tette? – continua – Sono una bellissima caratteristica femminile, che deve essere celebrata”.

Quindi la modella celebra la diversità del corpo femminile. “Insomma, a chi importa? Alcuni seni sono meravigliosamente grandi, altri meravigliosamente piccoli. Perché dovrebbe essere un problema?“

Emily inoltre nella sua battaglia può contare sull’appoggio delsuo fidanzato, Jeff Magid, che già l’avrebbe aiutata e incoraggiata a portare avanti qualsiasi battaglia desideri. La modella 26enne ne parla come di un uomo dalle doti indiscutibili: “il mio ragazzo è super fiducioso. È stato cresciuto dalla madre, e anche lui ama e ammira le donne. Non solo: ‘Oh sì, le donne sono in gamba!’. Lui ama profondamente e rispetta le donne, e ama tutto quello che sono”.

La Ratajkwski ha 26 anni, 13 milioni di follower su Instagram e una grande carriera: si fa fatica a credere che abbia dovuto affrontare discriminazioni basate sul suo corpo, ma evidentemente il “dorato” mondo della moda è così selettivo che anche una super modella come lei ha dovuto vedersi sbattere qualche porta in faccia.