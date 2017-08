Victoria’s Secret non vuole Bianca Balti come “angelo”

Lei è una di quelle che non deve chiedere mai: Bianca Balti è di una bellezza mozzafiato, ammirata e richiestissima sulle passerelle di tutto il mondo, eppure persino a lei capita di essere “scartata”.

Strano a dirsi, ma a quanto pare la super modella non è “abbastanza” per essere un angelo di Victoria’s Secret.

Nei giorni scorsi, a New York, proprio come avviene per tutte le sfilate dei brand, è andato in scena il casting per la scelta delle modelle che calcheranno la passerella a dicembre, per scegliere quelle che faranno parte del gruppo dei cosiddetti «angeli».

Ed una cosa ha sconvolto proprio tutti: durante il Victoria’s Secret Fashion Show 2017 non sfilerà Bianca.

La modella, per fortuna, ha fatto buon viso a cattivo gioco, non si è persa d’animo e subito ha risposto su Instagram postando una foto del casting con il broncio e la scritta «faccia da rifiuto» aggiungendo due emoji con le risate. E poi ha scritto: «Congratulazioni a tutte le ragazze che sfileranno al fashion show. Sarà esplosivo!».

Il no è arrivato comunque inaspettato per modella italiana, che nel 2005 era già diventata una modella della casa fashion e aveva avuto l’onore di sfilare all’esclusivo show della linea underwear.

L’argomento della sua esclusione è subito schizzato tra i trend topic sui social, dove in molti hanno espresso la loro costernazione per chi ha osato dire di no alla bellissima Bianca Balti in favore di ragazze a cui lei (secondo i fan) non ha nulla da invidiare.

“Non ti preoccupare, non sanno che si perdono quelli di Victoria’s Secret. Sei tu il nostro orgoglio italiano”, è uno dei messaggi che ben sintetizza il pensiero generale.

Anche Chiara Ferragni ha commentato la notizia dicendo: «Chi poteva fare l’angelo meglio di te?», frase seguita da una faccina perplessa.

Noi siamo certi che Bianca se ne farà presto una ragione: super modella italiana di 33 anni, mamma di due bambine e, da pochissime settimane, anche moglie di Matthew McRae, musa di Dolce & Gabbana, con oltre 800 mila follower su Instagram, è famosa in tutto il mondo e riuscirà a fare a meno di questa nuova esperienza nel suo lunghissimo curriculum.