Alessia Marcuzzi racconta la “sua” Isola dei Famosi

Ufficializzato il cast al completo, che a breve volerà in Honduras, non resta che iniziare il conto alla rovescia per l’inizio dell’attesissima Isola dei Famosi 2017.

Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria, che saranno rispettivamente conduttrice ed opinionista in studio, hanno voluto raccontare ai giornalisti la “loro” isola, che ancora non è iniziata e già ha saputo creare un mare di polemiche, ma anche tanta attesa, che certo non nuocerà allo share.

Luxuria si dice strafelice per tanti motivi, sia perché Mediaset le ha dato fiducia, sia perché ha la possibilità di lavorare insieme ad Alessia. “Non c’è alcun problema dal punto di vista personale.” chiosa Alessia Marcuzzi.

Luxuria del resto l’isola la conosce molto bene avendo partecipato (e vinto) e, già in conferenza, si è detta pronta a intervenire per scoprire qualsiasi ipocrisia e, ovviamente, ad dire la sua nel caso di battute sessiste o di mancanza di rispetto nei confronti dei vari generi.

«Tra tutti, la più debole mi sembra l’attrice Nathalie Caldonazzo, mentre quella con maggiore energia è la porno star Malena. In ogni caso, la forza di questo cast non risiede tanto nei singoli nomi, ma nel carattere forte dei concorrenti che riserverà grandi sorprese», assicura Luxuria.

La Marcuzzi, invece, ha sottolineato come non sia lei a scegliere né i concorrenti né gli inviati. “Sceglie l’azienda – ha spiegato-. Io ero rimasta molto colpita da quello che ha detto durante il Grande Fratello Vip. È stato leggero e ha coinvolto tante persone. Conosco bene il Gf, spesso i concorrenti si dimenticano di quello che succede. In quel caso c’erano due uomini che parlavano in maniera becera. Ma succede anche alle donne di stare a cena e di parlare delle loro conquiste. Quando ho incontrato Bettarini mi ha fatto simpatia e non credo che si identifichi in quel tipo di personaggio lì. L’ha fatto in un momento di leggerezza. Ma credo si sia scusato abbastanza. Non sono io a dovere fare il giudice di Bettarini. Mediaset ha voluto dargli possibilità e credo che Stefano possa fare bene l’Isola”.

Anche il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri è intervenuto sulla polemica: “Credo si sia pentito di tutto – spiega – Dobbiamo dargli fiducia. Bettarini è un professionista, ha sempre dimostrato di saper fare la televisione e gli abbiamo dato una possibilità”.