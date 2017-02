Angelina Jolie torna ufficialmente in pubblico dopo la separazione

Prima uscita ufficiale in pubblico per Angelina Jolie, dopo la tempesta mediatica di questi ultimi mesi legata alla separazione da Brad Pitt, l’attrice è tornata ad occuparsi di cinema.

Angelina, 41 anni, come rivela il Mirror, ha mantenuto un profilo molto basso cercando di evitare assolutamente il tema del divorzio dall’ormai suo ex Brad Pitt, la sua prima uscita pubblica ufficiale è stata in occasione della promozione della pellicola: First They Killed My Father.

Un film diretto dalla Jolie e scritto dalla stessa Jolie a quattro mani insieme a Loung Ung, distribuito dal gruppo Netflix, l’attrice è molto legata al progetto soprattutto dopo l’adozione del suo primo figlio Maddox, che oggi ha 15 anni, nel 2002 attraverso un orfanotrofio cambogiano.

Sembra che Angelina si sia innamorata della storia di quel popolo e dello stesso Paese, dopo le lunghe riprese di Tomb Raider, poi ha rivelato di aver preferito il circuito Netflix per non scendere a nessun compromesso.

Per quanto riguarda Brad Pitt, l’attrice ha voluto a tutti i costi tenere lontano i riflettori da quella separazione dolorosa dopo un rapporto di dodici anni e due di matrimonio.