Cristina Buccino sta veramente frequentando Colin Farrell?

Se lei indubbiamente è una bellissima donna, e ha già avuto la fortuna di intrattenere relazioni con uomini belli e affascinanti, l’ultima conquista appare però veramente eccezionale: Cristina Buccino è veramente la nuova fidanzata di Colin Farrell?

I due si sarebbero conosciuti a Milano durante la Fashion Week e tra loro ci sarebbe già del tenero. Lo riporta il magazine Novella 2000, che avrebbe pizzicato i due abbracciati, prima di salire insieme su un’auto nera.

LKa stessa rivista ha poi contattato la showgirl per avere qualche conferma sulla presunta love story con l’attore di In Bruges, e la Buccino ha risposto in maniera molto chiara: ‘Colin è un uomo affascinante, un vero gentiluomo. Ci siamo conosciuti a Milano ma non chiedetemi se ho passato la notte con lui, adesso state esagerando. In questo periodo sono piena di impegni di lavoro, ma appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles, sono una donna in love’.

Lei quindi sembra quasi confermare la storia tra i due, ma gli scettici non mancano.

Lui infatti è lo scapolo d’oro di Hollywood, uno dei più ambiti dopo che persino George Clooney è capitolato e si è sposato, quindi quanto è probabile che i due stiano effettivamente assieme e che soprattutto alla base ci sia un sentimento?