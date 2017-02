Eros Ramazzotti operato: per fortuna tutto bene

Quando i suoi fan lo hanno visto in un letto d’ospedale si sono spaventati, e non poco, ma per fortuna si è trattato di un piccolo intervento, di routine come lo definiscono i dottori, e il bravo artista lo ha superato alla grande, già pronto a tornare più forte di prima.

Eros Ramazzotti nelle scorse ore ha subito un intervento chirurgico alla mano sinistra: a comunicarlo è lo stesso cantante, che tiene costantemente informati i propri fans sull’evolversi della situazione e sulle sue condizioni di salute.

L’artista si è fatto fotografare davanti alla porta della sua stanza d’ospedale con il braccio fasciato, visibilmente stanco e provato dall’intervento.

“Intervento di rizoartrosi alla mano sinistra perfettamente riuscito” scrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, subito dopo l’operazione. Conosciuta anche come “artrosi del pollice”, la rizoartrosi è una malattia che colpisce l’articolazione trapezio-metacarpale della mano posizionata proprio alla base del dito.

“Sarà una notte tosta ma non mollo”, aggiunge.

Poi un pensiero per la figlia Aurora e per la compagna, Marica Pellegrinelli: “Mi mancate”.

L’ex marito di Michelle Hunziker dovrà affrontare ora una lunga degenza, dopo la quale, però, come ha promesso ai suoi fan, tornerà per un nuovo progetto, più in forma di prima.