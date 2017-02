Francesca De Andrè e quelle accuse verso il padre

Come al solito, durante la sua Domenica Live, Barbara D’Urso ha dato spazio a numerosi personaggi e alle loro storie, sentite ed emozionanti, ma certamente quella che ha colpito di più il pubblico è stato il racconto di Francesca De Andrè.

Negli studi Mediaset, la ragazza ci è andata soprattutto per rispondere al gossip che circola negli ultimi giorni sulla fine della sua storia d’amore con Daniele Interrante, ma poi si è lasciata andare a una dichiarazione che ha lasciato tutti interdetti.

Alla domanda di Barbara D’Urso in merito alla sua vita sentimentale, Francesca non ha peli sulla lingua e racconta l’effettiva chiusura della sua relazione con Daniele.

Ma, all’improvviso, l’atmosfera cambia quando si parla del rapporto col padre: se è vero che tra i due non c’è mai stato un legame troppo profondo, le accuse che Francesca ha lanciato sono comunque molto forti, tirando in ballo anche la sorella Alice.

“Alice ha 17 anni – racconta alla D’Urso Francesca – se fosse maggiorenne sarebbe qui a raccontarlo. Quest’estate l’ha letteralmente massacrata di botte. Lei ha sbattuto la testa e si è fatta male, sono intervenute le guardie. Se fossi stata presente io non so cosa sarebbe successo. Mia sorella è dovuta scappare di casa alle 6 di mattina. Quando lei se ne è andata di casa, lui non l’ha nemmeno chiamata o cercata. Lei ora non gli parla più”.

La conduttrice, impietrita, gli sottolinea la gravità delle accuse, ma la ragazza va per la sua strada: “Io sono pienamente consapevole di quello che sto dicendo – risponde Francesca – Mio padre ha picchiato mia sorella Alice” .

“Hai delle prove”, chiede la D’Urso. “Come prova – prosegue Francesca – ho il suo racconto, quello di sua madre e la parola dello psicologo che la sta seguendo. Alice ha sempre provato a dirmi che mio padre era cambiato, ma la verità è un’altra e ora​ è venuta fuori”.