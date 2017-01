George Michael, l’amante: mangiava solo cioccolato, coca cola e pillole

Dalla morte del cantante George Michael sono venute fuori numerose storie, più o meno vere, della sua vita privata.

Oggi parla anche l’ex amante della popstar, Carlos Arturo Ortiz, come rivela il Mirror, e rivela alcuni particolari della vita privata di George e del suo crollo, secondo le indiscrezioni infatti proprio Ortiz è convinto, dentro di se, che il cantante era troppo infelice e avrebbe potuto anche mettere in atto l’estremo gesto.

Il 59enne colombiano ex amante della popstar ha rivelato: “Sembra una strana coincidenza che sia accaduto tutto proprio a Natale, quella festa che lui odiava perché non c’erano bambini in giro per casa, cosa che lui avrebbe voluto tanto”.

Poi il crollo della popstar è descritto dallo stesso Carlos in questo modo: “Mi disse che era dipendente da farmaci anti-depressivi, mangiava sempre cioccolata e beveva solo coca cola” poi prosegue svelando: “Un giorno gli chiesi sinceramente se era felice della sua vita e lui mi rispose senza pensarci su ‘No, non lo sono’”.

pic/FONTE