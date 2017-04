Justin Bieber party folle e lascia una puzza dietro di se

Il cantante canadese Justin Bieber pare ne abbia fatta un’altra delle sue, questa volta la location è l’Australia.

Secondo quanto riportato dal magazine RadarOnline, la popstar 23enne avrebbe soggiornato in un lussuoso palazzo da 20 milioni di dollari a Sydney, il giornale locale Sydney Morning Herald ha riferito che dopo una presunta festa con tatto di fan che urlavano e arrivo della polizia, avrebbe lasciato dietro di se una scia maleodorante in tutta la struttura.

Secondo quanto riferito da un insider “Puzzava come una pensione di Nimbin” riferendosi al villagio nello stato del New South Wales in Australia, famoso per la sua cultura della cannabis una vera e propria capitale hippy del continente.

Secondo quanto riferito sarebbero stati danneggiati anche alcuni mobili della struttura per un totale di circa 30mila dollari, secondo una fonte dell’Herald Bieber avrebbe: “festeggiato con giovani ragazze in piscina fino alle 3 del mattino con SUV che assordavano l’intera zona limitrofa con musica a tutto volume”.

Una zona definita “molto tranquilla” secondo le fonti citate dal quotidiano locale, tutto sarebbe accaduto nella notte tra venerdì e sabato, successivamente la struttura è stata ripulita da una squadra specializzata professionalmente.