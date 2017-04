Mel B, nelle carte del divorzio spunta un rapporto a tre!

Un rapporto davvero molto “particolare” secondo le affermazioni rilasciate da Lorraine Gilles l’ex “tata” della coppia Mel B e Stephen Belafonte.

I due al momento sono impegnati nella causa di divorzio, battibecchi e accuse reciproche in particolar modo quelle lanciate dalla ex Spice Girl sicura del rapporto tra la sua ex bambinaia e il marito, ma dall’altra parte le informazioni rilasciate proprio da Lorraine.

Come riporta THE SUN, l’ex bambinaia avrebbe confermato che in sette anni di matrimonio della coppia, lei avrebbe accettato di buon grado di partecipare anche a rapporti “a tre”, dunque una sorta di bomba mediatica lanciata da Lorraine, d’altronde come evidenzia proprio il famoso magazine, poco dopo la separazione dei due, Stephen Belafonte aveva condiviso uno scatto nel quale accarezza le gambe di due donne, che verosimilmente “dovrebbero” essere quelle di Mel B e di Lorraine.

Lorraine ha lavorato per la famiglia di Mel B per ben sette anni, intanto in tribunale oltre alle dichiarazioni dell’ex tata di famiglia, sono alle prese con la documentazione presentata proprio dall’ex Spice Girl che accusa Stephen di aver avuto un rapporto con la bambinaia alle sue spalle.

Naturalmente dall’altra parte è la stessa Lorraine a negare tutto, sulle sue spalle pende anche un altro macigno quello di esser stata incinta proprio di Stephen, ma intanto secondo la documentazione proprio la Gilles avrebbe confermato: “In nessun momento Gilles e Belafonte hanno effettuato un atto sessuale senza la conoscenza o la partecipazione di Brown“.

