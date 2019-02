Uno studente di 14 anni costruisce un reattore nucleare nella sua cameretta.

Questo è quanto ha costruito uno studente di soli 14 anni che attraverso diversi pezzi acquistati tramite eBay, è riuscito a sviluppare un reattore nucleare nella sua camera da letto.

Il quattordicenne Jackson Oswalt, di Memphis, nel Tennessee, è la persona più giovane a costruire un reattore a fusione nucleare ovviamente funzionante.

L’adolescente “genio” ha detto a Fox News: “All’inizio del processo stavo solo imparando a conoscere ciò che le altre persone avevano fatto con i loro reattori a fusione“.

“Dopo ho assemblato un elenco di parti di cui avevo bisogno. Ho preso quelle parti da eBay … ”

“Spesso le parti che sono riuscito a strappare via da eBay non erano esattamente ciò di cui avevo bisogno, quindi, ho dovuto modificarle per poter fare ciò che dovevo fare per il mio progetto.”

l dispositivo utilizza 50.000 volt di elettricità per far ruotare una bobina fino ad una velocità dieci volte superiore delle turbine a motore.

I genitori di Jackson erano felici di sostenere il suo lavoro, ma ora confermano di voler avviare un’organizzazione per aiutare i giovani i cui genitori non possono permettersi di sostenere la loro ricerca.

Mentre il dispositivo di Jackson ha raggiunto con successo la fusione nucleare – combinando due atomi di gas di deuterio ed espellendo un neutrone, nessuno ha ancora costruito un reattore a fusione che generi più energia di quanta ne usi.

“Questo,” ammette Jackson ammonendo scherzosamente il figlio, “è il motivo per cui non sono un miliardario.”

Chris Oswalt, il padre di Jackson, ha detto che ha permesso a suo figlio di lavorare al progetto, ma ha assicurato la sua sicurezza facendo in modo che gli esperti parlassero dei pericoli legati al lavoro con i sistemi elettrici ad altissima tensione di materiali radioattivi.

La fusione nucleare, lo stesso processo che alimenta le stelle, potrebbe un giorno fornire un’alternativa pulita e sicura ai combustibili fossili e alla fissione nucleare. Le attuali stime scientifiche prevedono che un impianto di fusione nucleare funzionante dovrebbe essere costruito nei prossimi 30-60 anni.