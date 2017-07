Adele costretta ad annullare i suoi live: distrutta

Negli ultimi anni ha girato il mondo in lungo ed in largo, raggiungendo traguardi e raccogliendo consensi che pochi altri possono asserire di aver ricevuto, eppure evidentemente ha tirato troppo la corda, non ha ascoltato il suo corpo, che alla fine gli ha presentato un salatissimo conto.

La cantante Adele è stata costretta a cancellare i concerti in programma e ammette in un lungo messaggio sui social: “Ho danneggiato le corde vocali e non potrò esibirmi nel weekend”.

“Non so nemmeno come cominciare – esordisce nel sentito e commosso messaggio- Le ultime due serate a Wembley sono state i migliori show della mia vita”, prosegue.

In realtà, spiega, i concerti le sono costati uno sforzo enorme: “Ho faticato a livello vocale in entrambe le serate. Ho dovuto ‘spingere’ la voce più di quanto faccia normalmente. Ho avvertito sistematicamente la necessità di schiarirmi la gola, soprattutto nell’ultima sera. Quindi sono andata dal medico”, dice prima di illustrare l’esito del controllo: “Ho danneggiato le mie corde vocali e, su consiglio del medico, non sarò in grado di esibirmi nel weekend. Dire che sono distrutta è poco”, dice rivolgendosi ai fan.

“Sono così disperata da aver pensato di salire sul palco e mimare, giusto per essere con voi. Mi dispiace. Sapete che non avrei mai preso questa decisione a cuor leggero. Ho fatto 121 spettacoli e me ne restano 2: solo 2! E sono 2 show straordinari. Chi cavolo cancella un concerto a Wembley? Lasciare incompiuta questa tappa fondamentale della mia carriera è un tarlo nella mia testa, non avrei mai voluto scrivere tutto questo. Ho cambiato la mia vita in maniera radicale per essere sicura di arrivare alla fine di questo tour, cominciato all’inizio dello scorso anno”, aggiunge ribadendo la propria delusione. “È come se tutta la mia carriera fosse servita per arrivare a questi 4 show. Scrivo mentre la decisione è appena stata presa, quindi non ho altre informazioni”, dice riferendosi all’ipotesi di riprogrammare i concerti. “Mi dispiace, sono devastata. Perdonatemi”.

I due appuntamenti a Wembley dovevano chiudere un tour mondiale da 121 date, che ha portato Adele a esibirsi in America, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Adele già qualche giorno fa aveva annunciato il suo ritiro dai concerti, ma avrebbe comunque voluto terminare il tour a Londra, cosa che alla fine le è risultato impossibile.