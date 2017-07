Coldplay, cresce l’attesa per i due live di San Siro

Nemmeno il tempo di smaltire l’euforia per il mega concerto che ieri sera ha acceso Modena, che già l’attenzione e l’attesa si è spostata a Milano, dove tra una manciata di ore i Coldplay andranno in scena con due live che si preannunciano imperdibili.

Del resto da anni sono ormai una delle band più acclamate ed ogni loro tour è un evento, ragion per cui sono migliaia i fans che fremono nell’attesa delle due date del 3 e 4 luglio a San Siro.

La band di Chris Martin con l’ultimo “Head full of dreams” sta girando il mondo da oltre un anno e le quattro date sold out allo stadio di Wembley, con il plauso di tutta la critica inglese, mostrano di che pasta sono fatti. Ora la band arriva in Italia e i tre palchi diversi grazie ai quali i Coldplay interagiranno con il pubblico permettono uno spettacolo pazzesco.

Per il tour «A Head Full of Dreams» Chris Martin e compagni hanno addirittura lanciato un appello sul loro sito ufficiale: «Se c’è una canzone dei Coldplay che di solito la band non suona, fateci una richiesta, potremmo suonarla».

Il concerto è il più bramato e controverso dell’anno: «È molto facile essere misteriosi, ma molto difficile comunicare la verità. È un’arma a doppio taglio. Ma a noi non fa paura – spiega il cantante. – a volte temo che sul palco le cose possano non andare come vorrei, e la cosa m’inquieta, ma non mi spaventa; perché sono fatalista e, se accadesse per davvero, me ne farei una ragione dicendo che è destino. A farmi realmente paura, sarebbe salire sul palco senza sapere cosa sto facendo».

Quanto alle loro canzoni, l’ultimo disco prende gran parte della scaletta, anche se ormai ci sono classici imperdibili a ogni concerto. Tra questi: Viva la vida, Fix you, Up & up, Hymn for the weekend, In my place, Parachutes, A rush of blood to the head.

Con lo stadio già tutto esaurito, e dimenticate le polemiche legate al fenomeno del secondary ticket, i Coldplay accontenteranno tutti e offriranno il meglio della loro discografia.