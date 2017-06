By Angela Sorrentino

Al Bano si è sposato in segreto con Loredana Lecciso?

Se è vero che stanno insieme da tantissimi anni ed hanno una bella e solida famiglia assieme, nonostante anche la rilevante differenza d’età, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso non hanno mai parlato pubblicamente di sposarsi: nelle varie interviste, quando gli è stato chiesto, hanno sempre risposto che il loro amore non necessitava di un “contratto” per essere legittimato.

Eppure, a quanto pare, hanno cambiato idea, e chissà che non vi abbiano influito in modo influente anche i recenti problemi di salute che il cantante di Cellino San Marco ha accusato negli ultimi mesi, problemi anche abbastanza seri, vista la sua età non più giovanissima.

Secondo quanto affermato dal settimanale Novella 2000, il cantante e la compagna avrebbero pronunciato il fatidico “sì” dopo 17 anni d’amore, senza rendere il la notizia ufficiale.

La decisione sarebbe arriva per garantire parità tra i due figli minori dell’interprete di Cellino San Marco e gli altri tre, nati dalle precedenti nozze con Romina Power.

“Pare, ma nessuno conferma, e men che meno lui e Loredana, che si siano sposati in una repubblica dell’Est, in Bielorussia, a Minsk, dove Al Bano si è esibito anche recentemente”, si legge ancora sul settimanale.

La notizia, come detto, non è ancora stata confermata ma la rivista la lancia con una certa sicurezza, tanto da dedicarle la copertina dell’ultimo numero.

Quel che è certo è che in questi giorni la tenuta di Albano Carrisi si è trasformata nel set di Madre Mia, la docu-fiction interamente dedicata alla vita del cantante pugliese e al suo amore più grande, mamma Iolanda.

Stando a quanto anticipa il settimanale Oggi il progetto dovrebbe vedere la luce già a settembre dove, con ogni probabilità, sarà trasmesso in prima serata su Canale 5.

Saranno tanti gli amici e colleghi di Al Bano ad essere coinvolti in Madre Mia: da Lino Banfi a Rita Dalla Chiesa, da Mara Venier a Barbara D’Urso.