Albano e Romina, tenero siparietto sul palco di Santa Margherita

Per la gioia dei loro tantissimi fans Albano e Romina continuano a far sognare i fan con i loro grandi successi, che stanno portando in tour lungo tutto lo stivale.

Nonostante il cantante pugliese ha avuto, negli ultimi mesi, non pochi problemi di salute, non ci pensa proprio ad abbandonare la musica ed i concerti, e da quando ha ristabilito il sodalizio artistico con la sua ex moglie sembra più carico che mai.

Molti sperano ancora che fra i due vi sia un ritorno di fiamma anche se puntualmente sono smentiti dai fatti. Fra i due ex coniugi c’è infatti la compagna attuale di Carrisi, ovvero Loredana Lecciso. La showgirl, che con Albano ha avuto due figli, ha deciso però di non essere presente ai concerti di lui con la Power.

L’ultimo loro concerto è stato quello del Forte Arena di Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

Secondo quanto riportato dal portale Velvet Gossip, dopo aver cantato una loro canzone, gli artisti si sono lasciati andare a un tenero siparietto.

Nello specifico, mentre stavano intonando la loro canzone E fu subito amore, la cantante statunitense ha affermato cantando che vorrebbe rivivere di nuovo la sua vita, e ha terminato il tutto con un malinconico “Ma chi me l’ha fatto fare!”.

Romina Power è apparsa sorridente ed ironica, e Al Bano l’ha quindi incalzata a continuare, dichiarando che era lì ad ascoltarla. Romina ha quindi detto che se vivesse di nuovo, sceglierebbe sempre lui.

La coppia ha poi salutato i fan, firmato autografi e ringraziato tutta la Sardegna che li ha accolti con grande calore e partecipazione, accompagnandoli per tutto il concerto nei pezzi che li hanno resi un’icona.

Purtroppo, per motivi ancora da chiarire, il concerto che Al Bano avrebbe dovuto tenere sabato prossimo, 12 agosto, allo stadio “D’Amuri” è stato cancellato.

A comunicarlo è Vincenzo Giannini, presidente dell’associazione “Il cantashow artisti pugliesi”, organizzatrice dell’evento.

I biglietti saranno rimborsati presso i punti vendita in cui sono stati acquistati, entro e non oltre il 31 agosto 2017. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 3482834326 (dalle ore 09,00 alle 11 e dalle 17 alle 19).