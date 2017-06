Alena Seredova racconta della separazione da Gigi Buffon

Ha dovuto sopportare per mesi illazioni sulla sua separazione, senza mai rispondere, a testa bassa, da donna ferita dall’uomo che amava e costretta a stare su tutte le copertine dei settimanali di gossip, additata e senza possibilità di viversi in privato la propria delusione.

Non è stata facile la separazione per Alena Seredova, dopo aver scoperto che il suo compagno e padre dei suoi figli, Gigi Buffon, la tradiva con una donna che tra l’altro lei conosceva, ma ora che il tempo ha aiutato a lenire le ferite, l’ex modella ha scelto di raccontarsi in una bella intervista a Chi.

Alena racconta di quel periodo di smarrimento quando si separò dal portiere della Juventus: “È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini”, dichiara al settimanale. Alena Seredova e Gigi Buffon si sposarono nel 2011 dopo sei anni di fidanzamento, e da quell’unione nacquero due figli: Louis Thomas e David Lee, che oggi hanno 9 e 7 anni.

Nel 2014 Alena scoprì della relazione clandestina tra Gigi e Ilaria D’Amico. «Lo scoprii proprio da voi», confessa. Ricordi dolorosi: «Forse, per come sono fatta, finsi che non c’era nessun problema, perché temevo le conseguenze per i miei figli. Non si può negare che loro abbiano vissuto un vero e proprio trauma in quel periodo. Oggi sono una mamma separata che deve fare i conti con una famiglia allargata: i problemi ci sono, dire cose tipo ‘andiamo tutti d’accordo’ per me è una balla colossale».

Poi rivela: “È stato bello avere prima i figli, ma la scelta di non sposarsi subito non dipese da me. È l’uomo che deve fare la proposta e il fatto che rimandasse significava che c’era un motivo. Ma ho resettato la memoria di quegli anni, perché tanto ripensare a certe cose non ha senso”.

Poi spiega cosa l’ha spinta a non attaccare mai pubblicamente Gigi: “Sono riuscita a ragionare, a tenere duro per i miei bambini, ho la coscienza di aver fatto di tutto per farli stare bene e posso andare avanti a testa alta, ma non è stato facile. Ho preso una botta che mi ha dato l’adrenalina per reagire, ma poi ho pagato la stanchezza di dover nascondere ai figli il dolore che provavo per loro”.

Attualmente la Seredova, che durante i mesi del divorzio ha sempre mantenuto elegante riserbo e pensato solo ai suoi figli, fa coppia fissa con Alessandro Nasi, uomo di punta della famiglia Agnelli, e chissà che presto non arrivino anche nuovamente le nozze.