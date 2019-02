Allarme per l’infezione che rende i cervi zombie

Filmato un cervo zombie che ha sollevato paure e timori negli Stati Uniti.

Un cervo simile ad uno zombie è stato catturato nel giardino di una persona, scatenando le paure di una malattia altamente infettiva che si potrebbe diffondere agli umani.

Come riferito dal DailyStar, alci e cervi in tutto il Nord America sono stati colpiti dalla malattia,formalmente nota come malattia da deperimento cronico (CWD).

Attaccando il cervello, il midollo spinale e altri tessuti sensibili degli animali, essi perdono rapidamente peso prima di perdere la coordinazione e diventare aggressivi.

Gli esperti non hanno ancora escluso la possibilità che la malattia si diffonda agli esseri umani .

E ’emerso un terrificante filmato di una persona che è riuscita a riprendere un cervo infetto nel giardino della sua casa, l’animale è stato visto aggirarsi di notte e aveva grandi protuberanze rosse su tutto il corpo ed il viso.

Il filmato era stato girato diverso tempo fa poi condiviso sui social, in questo periodo è tornato nuovamente a far parlare di se per la paura di un eventuale diffusione tra gli esseri umani.

E’ riapparso sul canale YouTube Disclose Screen ‘The Grimreefar‘, in cui gli spettatori erano rimasti inorriditi.

C’è qualcuno però, tra gli utenti che hanno commentato il video, che solleva un interrogativo davvero inquietante dicendo:

“Più che probabile una malattia creata dall’uomo in un laboratorio“.

Le preoccupazioni di per questa tipologia di infezione, che si diffondono attraverso il Nord America, sono aumentate dopo le segnalazioni di avvistamenti in 24 stati degli Stati Uniti e in due province canadesi.

E il Tennessee Wildlife Resources Agency ha dichiarato che l’infezione negli esseri umani non è stata esclusa.

Il rappresentante Matthew Cameron ha detto: “Non è un organismo vivente, quindi si diffonde facilmente e non può essere ucciso molto facilmente, quello che possiamo dire è che la ricerca dimostra che un essere umano non può ricavarlo mangiando un animale infetto, quindi questo è già un passo avanti“.

“Tuttavia, il CDC raccomanda che nessuno mangi un cervo se è un cervo infetto conosciuto.”

Michael Osterhold, direttore del Centro per la ricerca e la politica sulle malattie infettive dell’Università del Minnesota, ha sostenuto:

“È probabile che i casi umani di malattia da deperimento cronico associati al consumo di carne contaminata saranno documentati negli anni a venire. È possibile che il numero di casi umani sia sostanziale e non si tratti di eventi isolati“.

“Le persone devono capire il significato di questo. Non possiamo aspettare che arrivino i primi casi“.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno lanciato nuovamente l’allarme quest’anno nel suo rapporto 2019 dopo aver scoperto che il virus si era diffuso in altri due stati dall’anno scorso .

Il CDC afferma sul suo sito web: “Dal 2000, l’area che è nota per essere affetta da CWD negli animali ad accesso libero è aumentata ad almeno 24 stati, compresi gli stati nel Midwest, nel sud-ovest e nelle aree limitate della costa orientale“.