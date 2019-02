Fedez, niente foto con Obama

Il rapper Fedez, che nelle ultime settimane ha tra la tante cose annunciato di volersi allontanare momentaneamente dalle luci dei riflettori, per salvaguardare la sua vita privata ma anche concentrarsi sulla sua musica, passa la sua vita tra Milano, dove ha acquistato casa e dove ha la maggior parte dei suoi interessi, e oltreoceano, dove la moglie, Chiara Ferragni, porta a caso numeri e guadagni da capogiro.

Se in Italia è abituato ad essere assalito dai fans e dagli ammiratori, che gli chiedono foto ed autografi, in America la situazione è differente e per una volta si è trovato lui nel ruolo inverso, come ha raccontato lui stesso sui social.

Nello specifico il rapper ha raccontato di essersi recato a San Francisco per la presentazione del primo smartphone pieghevole progettato da Samsung e qui, recatosi in palestra per allenarsi, ha incontrato nientemeno che l’ex presidente Usa Barack Obama.

“La storia è questa – racconta Fedez in un video su Instagram – stamattina mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c’è Obama che fa la cyclette.

E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta da fare era quella di prendere il cellulare e urlare ‘foto, foto, foto!’. Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi ‘hey man, good morning’.

Io gli ho detto ‘Sorry, can I take a picture with you?’. Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano e mi dice: ‘No'”.

“Questa è un po’ la cosa bella dell’America, che ti possono succedere cose come queste. Mentre in Italia il massimo che può accadere è trovarti di fianco a Toninelli che fa spinning o trovare Salvini che fa il vocalist a Jesolo, che non è neanche così tanto improbabile”, ha quindi chiosato.