Uomini e Donne novità per la prossima stagione

Inizieranno il 21 agosto le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Ci saranno delle novità che riguarderanno entrambi i troni. Scopriamo insieme quali saranno.

Secondo alcuni rumors, sembra che la nuova edizione inizi con il Trono Classico che presenterà i suoi nuovi tronisti che non saranno più due uomini e una donna bensì due donne e due uomini, di cui un tronista gay che però ancora non è stato selezionato.

In redazione c’è molto sgomento in proposito: si parla di Mario Serpa, ex di Claudio Sona.

C’è curiosità ma nessuna certezza anche per le troniste: si parla di Desirèe Maldera, la tentatrice che ha provato a conquistare Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, sempre tentatrice e che ha corteggiato però Nicola Panico.

Per il trono maschile invece il nome sembra essere quasi certo: si tratta di Mattia Marciano.

Per quanto riguarda invece il trono over invece sembra che Giorgio Manetti e Gemma Galgani non parteciperanno più al programma:

il primo è impegnato con il suo nuovo libro autobiografico mentre la seconda sembra abbia trovato l’amore in Marco.