Sandra Cervera: ecco la mia filosofia di vita

By Redazione

Sandra Cervera, meglio conosciuta come Emilia Ulloa nella soap “Il Segreto”, amatissima dai suoi fan è un’attrice di origini spagnole nata a Valencia nel 1985.

Oltre a conquistare il pubblico per la sua bravura ha ovviamente intrigato molti “maschietti” per la sua naturale bellezza e i suoi bei riccioli, ma prima de “Il segreto” Sandra ha lavorato soprattutto in tv con “Socarrats” nel 2008 e successivamente a “Camera Condon” nel 2009 fino a “Ospedale Centrale”.

Al cinema il suo ultimo lavoro risale al 2012 con “La Cruz”, si divide molto tra la soap e le sue interpretazioni a teatro, ma Sandra Cervera è anche molto attiva sui social, tante sono le pagine legate all’attrice e migliaia di fan in tutto il mondo.

Ma come lei ama spiegare sulla sua pagina, la filosofia della sua vita è “Carpe diem” cogli l’attimo e ovviamente un ringraziamento a tutti i fan, come rivela in uno dei suoi ultimi post dove scrive:

“Y se hace camino al andar… Gracias e grazie per tutto!! CarpeDiem! 🖤#work #actress #carpediem”

Tanti i commenti dei fan che amano Sandra e sono letteralmente ammaliati dalla sua bellezza.