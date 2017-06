Barbara De Santi al trono over di Uomini e Donne?

Sembra che ci sia un ritorno che sicuramente metterà pepe al programma se dovesse essere confermata la notizia. Vi ricorderete sicuramente tutti di Barbara De Santi: una dama che ha fatto parlare di sé per le sue storia ma anche per il suo carattere un po’ peperino.

La donna in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero dove dichiara appunto che è pronta a tornare a Uomini e Donne per cercare un uomo che possa renderla felice.

” Credevo di averlo trovato e proprio per quel motivo avevo lasciato il programma. Oggi non sto più insieme a quella persona. Sono in attesa del principe azzurro. Ho i requisiti insomma per tornare nel programma”.

Questa notizia sicuramente creerà delle polemiche soprattutto tra le dame del trono over di Uomini e Donne. La prima che non prenderà esattamente con entusiasmo questa notizia sarà sicuramente Gemma Galgani, già criticata aspramente da un’altra donna, l’opinionista Tina Cipollari.

E’ certo che se Barbara De Santi ritornerebbe nel programma gli ascolti salirebbero in men che non si dica. Ed è proprio questo che Mediaset vuole per cui il suo ritorno potrebbe essere una notizia quasi certa.