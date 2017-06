Facebook inserisce i sottotitoli nei video live

Facebook può contare su milioni di utenti, e il suo obiettivo è quello di rendere felici tutti, di tutelare i più deboli, e di rendere accessibili tutti i suoi contenuti anche ai suoi fruitori con disabilità.

Ed è proprio con quest’ultima finalità che va accolta l’ultima novità appena annunciata dal colosso: gli sviluppatori di Facebook hanno infatti aggiunto una feature quanto mai interessante per le dirette sul portale.

Gli utenti potranno ora seguire i Live leggendo tramite sottotitoli quello che viene dichiarato.

Tale feature era già disponibile per i video off-line, ai quali – in sede di upload – si potevano applicare i sottotitoli personali, o usare quelli generati automaticamente dal social grazie al suo riconoscimento vocale: tuttavia, come spiegato dal product manager di Facebook, Supratik Lahiri, nell’ultimo anno, le dirette video sono quadruplicate, a tal punto che – oggi giorno – su 5 video almeno 1 è live. Ecco quindi l’idea di eliminare ogni disparità e venire incontro anche a coloro che hanno difficoltà nell’udito, o che ne sono privi.

Prima di introdurre il supporto per i sottotitoli nelle dirette di Live la società ha sperimentato questa funzionalità in occasione di eventi come l’F8 quest’anno (la annuale conferenza per sviluppatori organizzata da Facebook), in partnership con il provider di servizi di titolazione Ai-Media.

Da oggi quindi gli editori avranno la possibilità di includere i sottotitoli nei video Live, per facilitarne la fruizione a persone non udenti o con problemi all’udito. Le impostazioni dei sottotitoli saranno attive e i sottotitoli, dove disponibili, si potranno visualizzare automaticamente.

La novità di oggi rappresenta il successivo passo negli sforzi di Facebook per rendere accessibili i contenuti della piattaforma sociale a sempre più persone.

Si spera ora che gli editori utilizzino in massa questa nuova opportunità, anche se al momento non è chiaro se in futuro questa funzione sarà utilizzabile anche da tutti gli altri utenti che creano Live Video.