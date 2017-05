Belen Rodriguez racconta la fine del suo matrimonio con Stefano

Sui social è sempre molto attiva e presente, ma è soprattutto molto criticata: tra le migliaia di fans che la seguono e la amano, non mancano mai gli haters che l’accusano per ogni suo piccolo gesto.

E naturalmente, quando lo scorso anno Belen Rodriguez si è separata da suo marito, Stefano De Martino, la colpa non poteva che essere attribuita a lei.

Belen, bellissima e irraggiungibile, certamente aveva tradito il suo compagno: a dimostrarlo, del resto, il fatto che dopo una manciata di mesi era già al fianco del suo nuovo amore, Andrea Iannone.

Ma come accade di solito, la realtà non è poi così scontata, e nell’ultima puntata di Verissimo, la showgirl argentina ha raccontato come è finito il suo matrimonio e come la decisione sia stata presa da Stefano.

Belen ha raccontato alla Toffanin il suo matrimonio finito con Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago. Dice subito la Rodriguez: “Non ho nessun rimorso”, dichiarando di averle provate tutte per salvare il suo matrimonio.

“Quando è andato via di casa, il 22 Dicembre, Stefano mi ha lasciato su Whatsapp, poi si è pentito e non voglio colpevolizzare nessuno, perché per giudicare ogni coppia bisogna starci dentro. Si discute, si fanno sbagli, lo facciamo tutti”.

Belen non ha nascosto la delusione e la sofferenza che ha portato con sé la fine del matrimonio con Stefano De Martino: “Non è stato semplice tra me e Stefano, ma poi per il bene di Santiago ci siamo riavvicinati e ora abbiamo un rapporto tranquillo. Uno quando si sposa pensa che sia per sempre, altrimenti non lo farebbe, però io ora come ora non ho nulla di cui rimproverarmi. Io ci ho provato in tutti i modi con Stefano, ma è andata come è andata e non ho potuto perdonare, perché ho una dignità e a un certo punto non ce l’ho fatta a passarci sopra. Sono andata avanti e ora sono di nuovo contenta”.

A farla felice è stato Andrea Iannone, ma non è stato per nulla semplice inizialmente lasciarsi andare: “Andrea mi aveva scritto un messaggio molto bello già nel 2014, ma io ero sposata e quindi ho bloccato il suo numero. Quando l’ho incontrato, non sapevo neppure fosse lui il mittente di quel messaggio perché non seguivo le sue gare. Andrea è stato davvero molto paziente perché io sono stata molto male per amore e lui mi ha saputo corteggiare. Io inizialmente non ce la facevo a lasciarmi andare: ho avuto 3 storie importanti, adesso sono arrivata alla quarta, sono finite tutte dopo 4 anni, quindi ho la maledizione dei 4 anni… Lui ha moltissima personalità ed è l’uomo con più sicurezza che io abbia mai incontrato. Quando l’ho conosciuto, non riuscivo più a pensare agli uomini. Io non sono facile, soffro un po’ di noia, ma sono molto attenta col mio partner e lui ha capito le mie insicurezze e le colma. Non ho mai avuto accanto una persona così attenta a me. Ho sempre fatto fatica a lasciarmi proteggere e lui mi dice “Ci penso io a te”!”.