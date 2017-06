Cecilia Rodriguez e il forte desiderio di maternità

Forse non è famosa e chiacchierata come la sorella, ma certamente anche lei ha le idee ben chiare, nel lavoro e nella vita privata.

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, è modella e testimonial molto richiesta, ha una propria linea di costumi proprio assieme alla sorella, ed è fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte.

Cecilia e Francesco, qualche mese fa, avevano annunciato di essere intenzionati a partire per gli States, dove entrambi avrebbero avuto chance maggiori di successo: lui come attore, senza il marchio di essere un “solamente” un ex tronista, lei come modella, senza la necessità di essere una taglia 36 per poter essere apprezzata.

Ma nelle ultime ore sono tornati alla ribalta del gossip per un motivo diverso: al di là dei progetti lavorativi, i due fidanzatini hanno intenzioni molto serie, soprattutto Cecilia, che vuole diventare mamma al più presto.

In un’intervista rilasciata a Oggi alla festa del salone di bellezza di sua sorella Belen, Cecilia Rodriguez ha parlato del rapporto con lo storico fidanzato, ribadendo il suo desiderio di mettere su famiglia a breve termine.

Peccato che il suo amato non la pensi allo stesso modo, almeno per ora: “L’idea di allargarci? L’ho sempre detto, volevo diventare mamma giovane, magari non giovanissima come mia mamma, ma a 28 anni vorrei. Manca un anno, ci sto arrivando! Magari lo diventerà a 29, dopo i 30 sicuramente no. Però quel signore (Francesco) non è ancora pronto, vuole aspettare un pochino, io lo aspetto. Per amore si aspetta, ma non tanto! Gli ho detto che casomai me ne trovo un altro!”.

Per fortuna lui ha molti altri pregi: “È molto attento, molto romantico, adesso certo, un po’ di meno… Dopo i 3 anni sai, si inizia a non essere più tanto così! Cosa faccio se c’è un calo dell’attenzione? Mi metto subito a piangere: “Hai un’altra!”.

Infine i progetti lavorativi per il prossimo futuro: “Andare a Los Angeles è un sogno di Francesco, non è mio, ma visto che è suo è anche mio. Io lo accompagnerò perché vuole togliersi la curiosità di conoscere un altro posto, però io vorrei rimanere qua in Italia”, ha concluso.