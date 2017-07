Cherry Season, la fortunata serie sta per giungere alla conclusione

L’anno scorso, quando Mediaset lanciò la serie turca per riempire la programmazione estiva di Canale 5, non poteva immaginare il successo che avrebbe riscosso, ed invece, ad un anno di distanza, sono milioni i telespettatori che ogni giorno sono dinanzi allo schermo e commentano sui social le vicende amorose dei loro beniamini che, a dispetto dei tempi correnti, si emozionano ancora per un bacio e “dormono” assieme per la prima volta dopo mesi dal loro primo incontro.

Nelle puntate in onda su Canale 5 di Cherry Season dal 31 luglio al 4 agosto Oyku attenderà con ansia la proposta di matrimonio di Ayaz che però tarderà ad arrivare. Lui si limiterà ad una richiesta priva di emozioni, ma il fatto non convincerà affatto l’aspirante stilista.

Ed infatti il bel turco ha in serbo una bella sorpresa per la sua amata. Al termine di una giornata divertente, infatti, Oyku e Ayaz si troveranno all’interno di un autobus (guidato da Mete) nel quale verrà fatta la proposta di matrimonio in grande stile. Inutile aggiungere che lei accetterà, anche se fin da principio le famiglia dei due futuri sposi avranno pareri discordanti sulla cerimonia: Onem vorrebbe che le nozze venissero celebrate in un hotel di lusso, mentre i due fidanzati penseranno al fatidico sì in riva al mare.

La Rete Mediaset ha scelto di stoppare anche la telenovela turca in questo agosto 2017, ma non temete poiché si tratta di soli sette giorni.

Mentre Beautiful verrà fermato per ben tre settimane, e Il Segreto cambia semplicemente orario, dandogli così la possibilità di entrare nelle case degli italiani dal lunedì alla domenica senza interruzioni, La stagione del cuore avrà uno stop di cinque episodi durante la settimana di ferragosto.

L’epilogo in ogni caso si avvicina sempre di più, in pratica ci restano appena 5 settimane di programmazione: la data dell’addio è stata decisa.

La serie interpretata da Serka Cayoglu e Ozge Gurel si concluderà nella prima settimana di settembre: dunque le ultime puntate de La Stagione del Cuore andranno in onda fra il 4 e l’8 settembre. Proprio in quest’ultima data diremo addio per sempre ad Ayaz, Oyky, Mete, Seyma e a tutti gli altri beniamini della soap.