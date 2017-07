Claudio Sona, tutti contro di lui?

Nelle ultime settimane, tra gli appassionati di Uomini e Donne, non si è parlato d’altro che della vicenda che ha visto come protagonisti Claudio Sona, il primo tronista gay della trasmissione di Maria De Filippi, e del suo ex fidanzato, Juan Sierra.

Come tutti avrete avuto modo di leggere in uno dei tantissimi articoli dedicati ai due, il modello e pr spagnolo di Dolce&Gabbana sui social ha svelato di essere a conoscenza di scomode verità riguardanti l’ex tronista e ha pubblicato stralci di conversazioni telefoniche tra i due che sembravano confermare le accuse di Juan.

Più nello specifico, l’x ha accusato Claudio di essere ancora fidanzato con lui nonostante sia uscito dal programma, per poi lasciarsi poco dopo, con il suo corteggiatore Mario Serpa.

Molti fan non hanno creduto alle accuse, mentre altri hanno rinnegato quello che per mesi è stato il loro beniamino.

Tra chi crede alle accuse di Sierra c’è anche il giornalista Alberto Dandolo che, a supporto delle sue parole, rivela i dettagli dell’ultimo pezzo della chiamata tra il veronese e Juan Fran Sierra.

Alberto Dandolo, premettendo di non poter pubblicare il materiale per via della privacy, ha comunque rivelato che il tronista di “Uomini e Donne” piangeva con Juan Fran Sierra e voleva chiudere al più presto con Mario Serpa.

Non si è fatta attendere la reazione di Mario Serpa, sconvolto dalle nuove rivelazioni: “Non voglio vedere più foto, video o altro che mi associ a quella persona che si è preso gioco dei miei sentimenti e con cui, ormai, non ho più nulla da condividere”.

Nessun commento invece da parte di Claudio, mentre Sierra alla fine ha deciso di tirarsene fuori: “La smettete di scrivere il nome di quella persona schifosa sul mio profilo per favore? A me ha chiesto scusa in privato, se non lo ha fatto con voi il problema è vostro… Io non ne voglio sapere niente, grazie”.