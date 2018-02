Colpo di scena a Beautiful: Quinn scopre Katie e letto con Wyatt

Quinn scopre Katie a letto con suo figlio Wyatt: queste sono le ultime notizie che potrebbero creare non pochi problemi a casa Forrester. La perfida dark lady non tollera che suo figlio abbia una relazione con una donna molto più grande di lui e soprattutto se la donna in questione si chiama Katie.

Il colpo di scena i telespettatori lo vedranno a breve: Wyatt finalmente sereno, dopo aver dimenticato Steffy, improvvisamente si butterà in una relazione passionale con Katie, l’ex moglie di suo padre Bill. Nelle prossime puntate i due cominciano a lavorare insieme. Katie è amareggiata perché l’ex marito Bill è tornato con sua sorella Brooke. E la vicinanza di Wyatt sarà una boccata d’aria fresca.

Inizialmente i due riescono a tenere il segreto del sentimento che sta nascendo ma a un certo punto vengono scoperti dalla madre di Wyatt, Quinn. Come be sapete tra le due donne non scorre buon sangue e quando quest’ultima scoprirà i due a letto insieme comincerà ad andare in escandescenza. Quinn davanti alla scena di Wyatt e Katie a letto insieme inizierà ad urlare ordinando a quest’ultima di vestirsi e di andare immediatamente fuori da casa arrivando a prenderla per un braccio per cacciarla da casa.

Quinn in preda alla rabbia sembrerà essere tornata la perfida donna di un tempo e sarà pronta a tutto pur di dividere la coppia. A calmare la donna ci sarà Wyatt. Il ragazzo non ha alcuna intenzione di rinunciare alla storia con Katie, così chiede a Quinn di non mettersi in mezzo alla loro storia e dalla sua parte si schiererà anche Eric. Quest’ultimo stupito dal comportamento della moglie, gli espone i suoi pensieri cercando di convincerla a non intromettersi nella vita privata del figlio.

Ovviamente Wyatt non dovrà fare i conti solo con la madre ma anche con il padre, ex marito della sua attuale compagna? Bill e Quinn si alleeranno contro la coppia?