By Angela Sorrentino

Delusione per i fan: annullato il tour europeo dei Cranberries

Molto amati dai fan, che attendevano impazienti il loro arrivo e i loro imperdibili live, purtroppo in queste ore è arrivata una notizia che ha deluso tutti: i Cranberries hanno annullato il loro tour europeo.

La band doveva essere nel vecchio continente in queste settimane, invece tutti i concerti della band previsti dal 30 maggio al 30 agosto sono stati cancellati. A dare l’annuncio è stato Live Nation, spiegando che “i medici hanno ordinato a Dolores O’Riordan di non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo e raggiungere una piena guarigione“.

Non è la prima volta che i problemi alla schiena fermano Dolores O’ Riordan, costringendola al riposo forzato: era già successo lo scorso settembre, quando per i forti dolori, la cantante aveva annullato alcune date del tour con i D.A.R.K..

La band era attesa anche in Italia: il 12 giugno al Teatro degli Arcimboldi a Milano, il 23 giugno all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta, il 24 giugno a Firenze Rocks, il 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 27 giugno all’Arena della Regina di Cattolica.

«È con enorme dispiacere – ha spiegato la stessa band attraverso i social network- che cancelliamo questi concerti. Dolores sta facendo grandi progressi, tuttavia non vogliamo mettere a rischio la sua ripresa. Eravamo entusiasti di essere tornati in tour a condividere la nostra musica con i nostri fan, e non vediamo l’ora di tornare sul palco quanto prima».

Ma le brutte notizie non sono finite qui: purtroppo, hanno fatto sapere gli organizzatori, i concerti non verranno posticipati e recuperati in seguito, ma sono stati cancellati del tutto.

Naturalmente i fans saranno rimborsati: i biglietti del concerto potranno essere rimborsati presso i punti vendita di acquisto entro il 20 luglio. Chi ha acquistato i biglietti online su TicketOne.it riceverà una mail dal servizio clienti con le modalità per chiedere il rimborso.

Ricordiamo che i Cranberries sono una rock-band irlandese , famosa negli anni ’90 con oltre 33 milioni di album venduti, e tornata, dopo anni di assenza, sulle scene musicali lo scorso 28 aprile con “Something Else”, il nuovo disco composto da 3 inediti più alcuni dei loro più successi, come “Zombie” e “Dreams”, rivisitati in chiave orchestrale.