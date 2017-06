Xbox One X, analizziamo il perchè del suo costo

I prezzi della prossima Xbox One X potrebbero essere pari a 449 sterline l’equivalente di circa 500 dollari, un prezzo che potrebbe deludere molti utenti ma che è indicativo di una sfida sostanziale verso le altre console: il ritmo del progresso tecnologico sta rallentando, e i componenti hardware esistenti stanno tenendo il loro prezzo più a lungo. E ‘una tendenza che non mostra segni di cambiamento proiettandosi in avanti.

Bisogna comunque valutare alcuni punti importanti, ad esempio la differenza tra la Playstation 4 modello base e l’aggiornamento Pro. Da un lato, bisogna ammettere che la differenza di prezzo rispetto alla Pro non è affatto irragionevole, ma rispetto alla Xbox, il confronto con l’unità di base sicuramente evidenzia quanto sia difficile fornire un rapporto costo-efficacia nella nuova generazione della console all’interno del resto di questo decennio.

Prima di tutto, cerchiamo di discutere il prezzo di Xbox One X in particolare, e il motivo per il team di Xbox ha optato per il costo intorno ai 500 dollari. Non possiamo accusare Microsoft di approfittarsi di qualcosa, il capo Phil Spencer ha confermato:

“Io non voglio entrare nello specifico dei numeri, ma, in totale, bisogna pensare che la parte hardware della console non è la parte per fare soldi. La parte per fare soldi è nella vendita di giochi.”

Tralasciando il concetto di vendita dell’hardware, è facile giustificare l’extra della Microsoft rispetto alla PlayStation 4 Pro, mentre molti utenti pensavano ad un prezzo intorno ai 400 dollari, la qualità dei componenti e la costruzione di Xbox One X mostra effettivamente un bel salto rispetto alla PS4 Pro è può essere utilizzato come base per il calcolo dei costi.