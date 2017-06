Federica Pellegrini, nel cuore sostituisce Magnini con il cugino?

Dopo cinque anni assieme hanno veramente messo fine alla loro storia?

Nei mesi scorsi Federica Pellegrini e Filippo Magnini avevano annunciato di essere in crisi, salvo poi farsi vedere nuovamente assieme, e senza mai chiarire fino in fondo la natura del loro attuale rapporto.

Eppure le parole che l’azzurra aveva dichiarato qualche settimana fa suonavano già come rivelatrici: “Una donna sente quando arriva il momento anche per fare dell’altro. Forse ho deciso di spostare tutto in avanti proprio perché quel momento per me non è ancora arrivato, non mi sento pronta a spostare l’attenzione sulla famiglia. Ma io non è che mi sento in ritardo rispetto a una tabella di marcia prestabilita. Forse ho scelto di continuare a nuotare anche perché voglio farlo nel migliore dei modi e la vittoria di dicembre (ai mondiali in vasca corta a Windsor, in Canada, ndr) mi ha aiutato in parte a cancellare quel brutto ricordo. E poi anche perché non mi sento pronta per affrontare altre cose che, in fondo, non vanno programmate. Non è ancora il momento di fare un’altra vita”.

Secondo il settimanale Chi, dopo essersi riavvicinati a inizio anno dopo un periodo di crisi, Filippo Magnini e Federica Pellegrini sarebbero ancora ai ferri corti, e la colpa sarebbe di un terzo: nientemeno che il cugino dello stesso Filippo.

A dare la conferma quasi ufficiale ci pensa però un altro settimanale, Diva e Donna: Federica è stata infatti pizzicata in atteggiamenti confidenziali con Matteo Giunta, suo allenatore e cugino di Filippo.

Sguardi complici e carezze tra i due sembrano lasciare ben poco spazio all’immaginazione, e certamente il loro sembra molto di più di un semplice rapporto di lavoro.

Già in passato si era parlato di una simpatia fra la nuotatrice e Matteo Giunta, ma mai erano apparsi così affiatati assieme.

Se a tutto questo si aggiunge che da tempo Federica Pellegrini e Filippo Magnini non appaiono insieme sui social o a un evento pubblico, sembra purtroppo chiaro che questa volta l’addio è definitivo.