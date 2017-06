Vladimir Luxuria e la sua opinione sul “caso Insinna”

By Angela Sorrentino

In tantissimi, a partire dalla scorsa settimana, da quando cioè Striscia la Notizia ha cominciato a minare la pubblica credibilità di Flavio Insinna, si sono stupiti che un conduttore, sempre sorridente dinanzi alle telecamere, potesse essere, dietro le quinte, un uomo come milioni di altri, arrogante, pieno di sé, poco comprensivo verso gli altri.

Nino Frassica, amico e collega di Insinna fin dai tempi delle prime stagioni di Don Matteo, ha provato a spezzare una lancia in suo favore, difendendolo dagli attacchi di Striscia: ‘Flavio è un perfezionista e a volte si arrabbia’, ha precisato Frassica, ‘Ma si è scusato e va senz’altro perdonato’.

Ma ci meravigliamo veramente che un uomo di potere abusi della sua posizione per trattare male collaboratori e quanti lavorano per e sotto di lui?

Insinna si è dimostrato insensibile e borioso, cattivo quando ha definito “nana” una concorrente che secondo lui non aveva abbastanza presenza scenica per poter far decollare l’audience, eppure tutti gli altri sono meglio di lui?

A parlare proprio di questo ci ha pensato Vladimir Luxuria che negli ultimi anni è presenza fissa negli studi televisivi, in diversi ruoli e posizioni, e ci ha tenuto a sottolineare che il “caso Insinna” è solo la punta dell’iceberg.

Nello specifico, in una recente intervista comparsa sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Vladimir Luxuria spiega che sono tanti i personaggi famosi che hanno un comportamento riprovevole.

“Purtroppo quella di Insinna è la punta dell’iceberg”, si sfoga la Luxuria. Davanti alle telecamere sono tutti simpatici e gentili, ma con truccatori, parrucchieri e sarte si comportano in tutt’altro modo.

Un esempio? “Mi è capitato un attore che stimavo molto, apertamente di sinistra, che è entrato in camerino urlando e tirando il suo abito addosso alla sarta. Questa porcheria la metti tu, le ha detto”.

Per fortuna però ci sono anche le eccezioni e non sono tutti “finti simpatici: “Amadeus è uno che ha una parola gentile per tutti. Un’altra persona perbene è Alessia Marcuzzi: è semplice, umile e vera”, ha concluso l’opinionista.