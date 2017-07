Gabriel Garko è tornato single?

In queste settimane, sui principali settimanali di gossip, impazza la crisi di una delle coppie più belle ed anche durature del mondo dello spettacolo: come hanno confermato loro stessi in uno stringato comunicato stampa in cui chiedevano rispetto per la propria privacy, Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo stanno vivendo un periodo di crisi, in cui stanno meditando sul da farsi.

Già apparsi ben poco affiatati negli ultimi mesi, i due cantanti partenopei riusciranno a ricucire il loro rapporto? Avrà influito il repentino cambiamento di Anna che da “ragazza di periferia” si è trasformata in una bomba sexy dal seno esplosivo e dagli spacchi vertiginosi che sfoggia in televisione e sui social?

Mentre si attende di capire come andrà a finire tra loro, un’altra bella coppia dello showbiz italiano sembra stia passando le vacanza da separati: come riferisce il settimanale Spy, Gabriel Garko e Adua del Vesco si sarebbero lasciati.

Nello specifico, il nuovo settimanale di gossip di casa Mondadori ha rilevato che tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco potrebbe essere in corso una separazione sancita da un silenzio quasi tombale, senza clamori o comunicazione alla stampa che in queste settimane stanno andando molto di moda. Da diversi mesi Gabriel e Adua non si mostrano più insieme: l’ultima apparizione dei due piccioncini risale a qualche mese fa come ospiti ad una puntata di Matrix Chiambretti su Canale5 mentre sui social l’ultima foto insieme risale a giugno.

E per alimentare le voci di una probabile crisi o addirittura separazione Spy rivela di come l’attore attualmente si stia dedicando all’amicizia con l’attore Gabriele Rossi, con cui ha condiviso l’esperienza sul set della fiction l’Onore e il Rispetto e noto al grande pubblico per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

“Spy, li ha sorpresi in due gite fuori porta. […] Nei profili di Garko c’è spazio per la sua carriera , per i suoi amati primi piani, ma di Adua neanche l’ombra”. Che la relazione sia giunta al termine?

In attesa di conoscere qualcosa di più sulla sua situazione sentimentale, la cosa certa è che, per quanto riguarda gli impegni professionali, vedremo Garko in veste di presidente di giuria della settantottesima edizione di Miss Italia 2017, in onda su La7 a partire da domenica 3 settembre.