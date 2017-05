Gemma Galgani, piovono ancora forti accuse su di lei

È nota ormai a tutto il pubblico televisivo italiano per essere una inguaribile sognatrice, una romantica ingenua che attende ancora il vero amore ad un’età in cui le altre donne si godono l’affetto dei nipoti, ma se in realtà Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, non fosse poi quella “ingenuotta” che vuol far credere di essere?

Di questo ne è convinta Tina Galgani, opinionista storica della trasmissione, che come sappiamo non perde occasione per sottolineare i comportamenti della “rivale”, che non la convincono per nulla.

Nelle ultime settimane la dama sta frequentando Marco Filpo, un uomo che aveva esordito dichiarando che in Gemma non vedeva altro che un’amica, salvo poi cambiare repentinamente idea, lasciandosi andare ad un’appassionata storia.

Come si apprende anche da quanto trapelato dalla registrazione di ieri, la relazione tra Gemma e Marco prosegue a gonfie vele e pure la sessualità va bene. I due sembra abbiano trovato una nuova intesa.

Marco è andato a Torino a casa di Gemma per tre giorni e ha dichiarato che ora si sente “un po’ più fidanzato”. Firpo ha ammesso di essere stato molto bene con la Galgani e ora è lui che la cerca.

Pare però che le versioni dei due protagonisti, riguarda i giorni passati assieme, siano risultate essere un po’ differenti. Ciò ha inevitabilmente fatto nascere dei dubbi.

Non poteva mancare il commento di Tina Cipollari, la quale ha espressamente dichiarato di pensare che i due stiano solo fingendo al fine di guadagnare interviste ed ospitate una volta usciti dal programma.

Gianni Sperti invece ha una visione un po’ diversa della situazione: secondo lui, infatti, Gemma sta solo facendo di tutto per far ingelosire il suo ex Giorgio Manetti. La donna, ascoltando tali parole, ha subito smentito dicendo che non tornerebbe mai insieme a lui.

Marco Firpo del resto davanti alle telecamere di “Uomini e Donne” non si palesa come il cavaliere innamorato, trascorre con lei molto tempo, anche in intimità, ma non ha ammesso ne fuori ne dentro la trasmissione di essere innamorato di lei.

Qual è la verità?