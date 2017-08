Gianni Morandi, a settembre porta “L’Isola di Pietro” su Canale 5

Il palinsesto estivo della Mediaset, come suo solito, non sta riservando troppe sorprese ai telespettatori, tra repliche e molte serie messe in pausa, ed è anche per questo che cresce l’attesa per l’autunno e le nuove serie che popoleranno le reti del Biscione.

Tra qualche settimana, ad esempio, prenderà il via ufficialmente “L’Isola di Pietro”, la nuova fiction di Canale 5 in onda dal 24 settembre, che vede come protagonista l’instancabile Gianni Morandi.

La fiction sarà composta da sei puntate dirette da Umberto Carteni, prodotte da Lux Vide (Don Matteo, Che dio Ci Aiuti, I Medici, Sotto copertura per citarne alcune) e ambientate a Carloforte.

Un padre vedovo e una figlia andata via di casa adolescente, divisi da un doloroso segreto, un mistero da risolvere e una storia di rinascita: questi i punti focali attorno a cui si snoda la storia che vede come protagonista Gianni Morandi nel ruolo di Pietro, il medico del paese, coinvolto nelle indagini condotte dalla figlia poliziotto che ha deciso di far ritorno nel luogo di origine. Al centro della storia anche il crollo di una vecchia tonnara.

Morandi non è solo un medico e un pediatra, ma è soprattutto il punto di riferimento di una piccola comunità in cui tutto appare immobile e tutti, apparentemente sembrano andare d’accordo.

Nel cast accanto al cantante ci sono anche Chiara Baschetti (Elena, figlia di Pietro), Ninni Bruschetta, Cecilia Dazzi (la preside Ines), Cesare Bocci, Clotilde Sabatino, Federico Russo, Michele Rosiello, Alma Noce, Daniele Rampello.

Durante le riprese Morandi, 72 anni, ha svelato che si tratta di una serie “d’amore in cui il giallo è sempre in agguato. Poi è girata in un luogo che è parte fondamentale della storia. Il sud della Sardegna, che conoscevo poco, è ricco di posti straordinari, son venuto qui la prima volta quasi sessant’anni fa. Ho scelto di tornare sul set perché avevo voglia di rimettermi ancora una volta in gioco”.

Sempre Morandi ha già svelato qualche dettaglio: il cantante ha infatti pubblicato sui social alcuni brevi video in cui si vedono attori e maestranze impegnati nelle riprese.