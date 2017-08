Temptation Island, Selvaggia non convive più col suo Francesco

Dal primo attimo in cui sono arrivati in Sardegna e hanno cominciato a litigare, già prima di separarsi per 21 giorni, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sono stati protagonisti amatissimi del pubblico di Temptation Island.

Visibilmente innamorati l’uno dell’altro, ma incapaci di parlarsi e scendere a reciproci compromessi per far funzionare la loro storia, la coppia aveva deciso di lasciare l’esperienza Mediaset assieme, promettendosi addirittura di convolare a giuste nozze nel giro di qualche mese.

Ma non sono certo tre settimane a cambiare i caratteri di due personaggi forti e cocciuti, e quindi, non appena ritornati alla vita quotidiana, le liti hanno preso il sopravvento, tanto che, dopo diversi anni di convivenza, Selvaggia ha deciso addirittura di lasciare la casa condivisa.

Nell’ultima intervista rilasciata dalla coppia al settimanale Spy, il romano non ha avuto alcun riserbo nel dichiarare che la sua focosa fidanzata ha fatto le valigie ed è andata via di casa. Allo stesso tempo però, il Lenticchio nazionale non ha parlato di una rottura definitiva del rapporto, facendo intendere che la decisione di non vivere più sotto lo stesso tetto è stata presa per evitare continui litigi e sfuriate.

È chiaro però che non si sono lasciati, perché poi li si ritrova più affiatati che mai, mentre si scambiano messaggi al miele su Instagram, postando foto insieme dove l’amore trionfa. “Per domare un folle, ci vuole una folle… Ti amo”, ha scritto il Maciste romano. Immediata la replica della girl: “Il pazzo e la pazza. Solo le anime pazze possono stare insieme. I rischi del mestiere!”.

Nelle scorse ore anche Selvaggia ha dato la propria versione dei fatti al settimanale Spy, rivelando i cambiamenti in atto, nozze rimandate comprese: “Ma al momento non ci sono né date, nè altro. Prima c’è la necessità di sistemare il nostro rapporto. Non lavoro nemmeno più nella sua attività di famiglia. Sui social avevano scritto che mi ero fidanzata con lui solo per i soldi, ma come si permettono?”.

La ragazza precisa che a spingerla a partecipare al reality non è stata la gelosia, ma ben altro: “Non sono andata a Temptation Island per la gelosia ma perché ero stata tradita prima del programma. La mia volontà era metterlo alla prova e tornare ad avere fiducia in lui”.

Non mancano parole dure neppure per Desiree Maldera, la single che in Sardegna ha tentato il suo Francesco: “Dice di portarmi rispetto ma poi chiede l’amicizia su Facebook al mio fidanzato. Mi sono chiesta perché fosse stata così sbrigativa a cercarlo e l’ho chiamata per avere spiegazioni. Di lei non mi fido e non mi fiderò mai”.